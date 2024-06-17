В Минэнерго назвали главные проблемы Запорожской АЭС

Для перезапуска всех шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции после возвращения ее под контроль Украины понадобятся годы, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Со ссылкой на онлайн-заседание комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, ситуация на Запорожской АЭС за три года российской оккупации только усугубляется.

"Это касается, прежде всего, деградации оборудования, это будет большая проблема. Вторая проблема - в связи с подрывом Каховской дамбы есть вопрос, каким образом мы обеспечим воду на станции, если теоретически мы ее запустим. Третья - истек срок эксплуатации топлива" , - рассказал Галущенко.

Министр отметил, что ЗАЭС в таком состоянии, что даже один энергоблок будет сложно запустить с технической точки зрения.