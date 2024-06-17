У Польщі зникли троє засуджених за шпигунство на користь РФ - ЗМІ

У Польщі зникли двоє українців і одна білоруска, яких було засуджено за шпигунство на користь Росії. З посиланням на польську газету "Rzeczpospolita", повідомляє Новое время.

За даними видання, 44-річного українця Ярослава Б. було засуджено до року і місяця в’язниці, але нібито тричі проігнорував приписи відбути покарання.

Повідомляється, що 20-річна білоруска Марія М. подала заяву про умовно-дострокове звільнення, але не прийшла до варшавського суду, який мав розглянути її клопотання, і тепер її теж мають заарештувати.

Чернігівець Артур М. на момент скоєння злочину був неповнолітнім, стверджує видання. Суд призначив йому навчання в притулку, але це рішення не було виконано, йдеться в матеріалі.

Польські правоохоронці стверджували, що група з 17 осіб спостерігала за переміщенням вантажів залізницями, готувала диверсії і вела пропаганду проти НАТО, Польщі та політики польського уряду перед листопадовими виборами до Сейму.

У справі було засуджено 15 осіб. Ще двоє під час судового засідання відмовилися від укладеної угоди зі слідством і визнання провини, їхні вироки будуть винесені окремо.