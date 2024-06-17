В Польше исчезли трое осужденных за шпионаж в пользу РФ - СМИ

В Польше исчезли два украинца и одна белоруска, которые были осуждены за шпионаж в пользу России. Со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita, сообщает Новое время.

По данным издания, 44-летний украинцев Ярослав Б. был приговорен к году и месяцу тюрьмы, но якобы трижды проигнорировал предписания отбыть наказание.

Сообщается, что 20-летняя белоруска Мария М. подала заявление об условно-досрочном освобождении, но не пришла в варшавский суд, который должен был рассмотреть ее ходатайство, и теперь она тоже должна быть арестована.

Черниговец Артур М. на момент совершения преступления был несовершеннолетним, утверждает издание. Суд назначил ему обучение в приюте, но это решение не было исполнено, говорится в материале.

Польские правоохранители утверждали, что группа из 17 человек наблюдала за перемещением грузов по железным дорогам, готовила диверсии и вела пропаганду против НАТО, Польши и политики польского правительства перед ноябрьскими выборами в Сейм.

По делу были осуждены 15 человек. Еще двое в ходе судебного заседания отказались от заключённой сделки со следствием и признания вины, их приговоры будут вынесены отдельно.