Столтенберг заявив про провал пропаганди Путіна в країнах НАТО

Кремлівська пропаганда, яка поширює брехливі наративи про причини війни в Україні, а також намагається перекласти всю провину на Північноатлантичний альянс, виявилася безсилою у країнах НАТО.﻿ Про це заявив під час виступу в Центрі Вілсона у Вашингтоні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

«Путіну не вдалося переконати людей у країнах НАТО, що відповідальність за цю війну лежить на Альянсі. Бо якщо подивитися на опитування громадської думки, а також на парламенти, які обираються в країнах Альянсу, то можна побачити, що переважна більшість підтримує Україну» , - зауважив Столтенберг.

Але попри це, за його словами, все ж важливо докладати зусиль для продовження підтримки України як у Сполучених Штатах, так і в Європі.

«Звісно, коли ви маєте 32 демократичні країни, там будуть різні голоси й різні думки, але переважна більшість підтримує ідею допомоги України» , - підкреслив глава НАТО.

Водночас Столтенберг визнав, що російський режим добився успіхів у поширенні наративів серед власного населення про начебто відповідальність НАТО за війну в Україні.

«Але ми маємо розуміти, що Росія – це авторитарна країна, де журналістів садять у в’язниці, а лідерів опозиції отруюють і вбивають» , - продовжив генсек Альянсу.

Через це, за його словами, росіяни отримують викривлене уявлення про те, що відбувається, від кремлівської пропаганди, і це потрібно змінювати.

Він підкреслив, що НАТО є оборонним альянсом, а заяви Кремля, що Україна від початку була загрозою для РФ, є абсолютно невірними.

«Безсумнівно, що агресор – це Росія, і що це (розв’язана нею війна – ред.) є грубим порушенням міжнародного права» , - наголосив Столтенберг.

Він підкреслив, що Україна має право на самооборону, яке закріплене міжнародним правом, а країни НАТО як друзі України мають повне право підтримувати її прагнення захистити себе. І це, за його словами, жодним чином не робить Альянс стороною конфлікту.