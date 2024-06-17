Столтенберг заявил о провале пропаганды Путина в странах НАТО

Кремлевская пропаганда, которая распространяет лживые нарративы о причинах войны в Украине, а также пытается переложить всю вину на Североатлантический альянс, оказалась бессильной в странах НАТО. Об этом заявил во время выступления в Центре Уилсона в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Путину не удалось убедить людей в странах НАТО, что ответственность за эту войну лежит на Альянсе. Поскольку если посмотреть на опрос общественного мнения, а также на парламенты, которые избираются в странах Альянса, то можно увидеть, что подавляющее большинство поддерживает Украину» , - отметил Столтенберг.

Но, несмотря на это, по его словам, все же важно прилагать усилия для продолжения поддержки Украины как в Соединенных Штатах, так и в Европе.

«Конечно, когда у вас 32 демократических страны, там будут разные голоса и разные мнения, но подавляющее большинство поддерживает идею помощи Украины» , - подчеркнул глава НАТО.

В то же время Столтенберг признал, что российский режим добился успехов в распространении нарративов среди собственного населения о якобы ответственности НАТО за войну в Украине.

«Но мы должны понимать, что Россия – это авторитарная страна, где журналистов сажают в тюрьмы, а лидеров оппозиции отравляют и убивают» , – продолжил генсек Альянса.

Поэтому, по его словам, россияне получают искаженное представление о происходящем от кремлевской пропаганды, и это нужно менять.

Он подчеркнул, что НАТО является оборонным альянсом, а заявления Кремля, что Украина изначально была угрозой для РФ, абсолютно неверны.

«Несомненно, что агрессор - это Россия, и что это (развязанная ею война - ред.) является грубым нарушением международного права» , - подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону, закрепленное международным правом, а страны НАТО как друзья Украины имеют полное право поддерживать ее стремление защитить себя. И это, по его словам, никак не делает Альянс стороной конфликта.