Правоохоронці викрили екс-чиновника МВС у мільйонних махінаціях із закупівлями

Національне антикорупційне бюро 17 червня повідомило про підозру в розкраданні майна колишньому керівнику державної установи Міністерства внутрішніх справ та ще двом особам.﻿﻿ З посиланням на дані НАБУ та САП, повідомляє Українська правда.

За даними НАБУ, у 2020 році керівник державної установи Міністерства внутрішніх справ спільно з власником та директоркою приватного підприємства забезпечив укладення договору на постачання комп’ютерного обладнання на суму понад 26 мільйонів гривень.

"Це обладнання підприємство надалі закупило через фірми-прокладки у виробника за ринковими цінами та поставило замовнику за ціною, штучно збільшеною майже втричі. Унаслідок реалізації схеми державі заподіяно 16,6 мільйона гривень збитків" , - йдеться в повідомленні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура уточнює, що йдеться про колишнього керівника державної установи "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України". Його ім’я не називають.

НАБУ додає, що директорку підприємства затримали, Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту із заставою в 3 мільйони гривень.