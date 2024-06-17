Правоохранители разоблачили экс-чиновника МВД в миллионных махинациях с закупками

Национальное антикоррупционное бюро 17 июня сообщило о подозрении в хищении имущества бывшему руководителю государственного учреждения Министерства внутренних дел и еще двум лицам.﻿﻿ Со ссылкой на данные НАБУ и САП, сообщает Украинская правда.

По данным НАБУ, в 2020 году руководитель государственного учреждения Министерства внутренних дел совместно с собственником и директором частного предприятия обеспечил заключение договора на поставку компьютерного оборудования на сумму более 26 миллионов гривен.

"Это оборудование предприятие закупило через фирмы-прокладки у производителя по рыночным ценам и поставило заказчику по цене, искусственно увеличенной почти втрое. В результате реализации схемы государству причинено 16,6 миллиона гривен убытков" , - говорится в сообщении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура уточняет, что речь идет о бывшем руководителе государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины". Его имя не называют.

НАБУ добавляет, что директор предприятия задержали, Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения в виде ареста с залогом в 3 миллиона гривен.