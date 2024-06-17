Франція зобов'язалася за два роки підготувати 26 українських пілотів F-16 - ЗМІ

Повітряно-космічні сили Франції зобов'язалися за два роки навчити 26 українських військових льотчиків. Про це пише французька газета "Le Monde", повідомляє Новое время.

У матеріалі зазначається, що наразі на південному заході Франції тренуються 10 українських пілотів, яким від 21 до 23 років. Назву авіабази, де проходять навчання, не розголошують з міркувань безпеки.

Як пише Le Monde, деякі пілоти «ніколи не літали», а дехто має досвід польотів на навчально-тренувальному літаку чеського виробництва L-39 Albatros.

Газета також повідомляє, що українські пілоти тренуються на винищувачах Alphajets, а не на F16, на яких вони мають літати в Україні.

Однак перевагою Alphajets є те, що вони обладнані приладовою панеллю, яка імітує панель F16.

Le Monde пише, що тренування у Франції є «кульмінацією» тривалого процесу, який розпочався у травні 2023 року на зустрічі у форматі Рамштайн.