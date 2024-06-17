Франция обязалась за два года подготовить 26 украинских пилотов F-16 - СМИ

Воздушно-космические силы Франции обязались за два года обучить 26 украинских военных летчиков. Об этом пишет французская газета Le Monde, сообщает Новое время.

В материале отмечается, что сейчас на юго-западе Франции тренируются 10 украинских пилотов, которым от 21 до 23 лет. Название авиабазы, где проходят учения, не разглашают из соображений безопасности.

Как пишет Le Monde, некоторые пилоты «никогда не летали», а некоторые имеют опыт полетов на учебно-тренировочном самолете чешского производства L-39 Albatros.

Газета также сообщает, что украинские пилоты тренируются на истребителях Alphajets, а не на F16, на которых они должны летать в Украине.

Однако преимуществом Alphajets является то, что они оборудованы приборной панелью, которая имитирует панель F16.

Le Monde пишет, что тренировки во Франции являются «кульминацией» длительного процесса, который начался в мае 2023 года на встрече в формате Рамштайн.