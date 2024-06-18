ISW: РосЗМІ використали МАГАТЕ для звинувачень ЗСУ в обстрілах Запорізької АЕС

Російські державні ЗМІ приписали очільнику МАГАТЕ заяву, що Україна начебто обстрілює Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Таким чином агресор намагається легітимізувати окупацію своїми військовими території атомної станції.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що 15 червня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відмовився відвідати Глобальний саміт миру 16-17 червня у Швейцарії, щоб "не змішувати політичні міркування з технічною роботою МАГАТЕ".

Водночас, чиновник дав інтерв'ю кремлівському виданню "Известия", яке було опубліковане 17 червня. В ньому він начебто заявив, що невстановлені люди напали на інспекторів та експертів Агентства на території Запорізької АЕС, порушили та поставили під загрозу базові принципи МАГАТЕ, що забезпечують безпечну роботу станції.

Він додав, що по атомній станції завдали ударів неідентифіковані безпілотники. За словами Гроссі, МАГАТЕ не може встановити винних, адже складно визначити точки вильоту дронів чи встановити походження безпілотників на основі уламків.

Він також розповів про атаки по ЗАЕС 7 квітня, однак не уточнив, чи вважає Агентство, що це були удари військових України чи Росії, та що особливо важливо - не уточнив, чи були це українські або російські удари. Фактично МАГАТЕ відмовилося визнати, хто причетний до квітневої атаки.

Натомість "Известия" вставили в інтерв'ю редакційну замітку, в якій стверджувалося, що "безпрецедентні" удари по ЗАЕС 7 квітня завдали Сили оборони України і фактично приписали ці слова очільнику МАГАТЕ.

"Використання "Известиями" інтерв'ю Гроссі, в якому він прямо підкреслив, що МАГАТЕ не здатне встановити винуватців ударів по ЗАЕС, є частиною постійних зусиль Росії, спрямованих на використання фізичного контролю загарбників над атомною станцією. Метою є спроба змусити МАГАТЕ зустрітися з російськими офіційними особами для легітимізації окупації Росією ЗАЕС, а отже, й окупації Росією цієї української території" , - йдеться у звіті ISW.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські військові захопили Запорізьку атомну електростанцію в місті Енергодар Запорізької області 4 березня 2022 року. Опісля загарбники розмістили у технічних приміщеннях станції військових і техніку та замінували її територію.

Станція перевела всі реактори у стан "холодного зупину", щоб не допустити ядерної катастрофи.

На початку квітня МАГАТЕ повідомило про три влучання у захисну оболонку реакторів ЗАЕС. У Міноборони заявили, що Росія зімітувала атаку і спробувала звинуватити в цьому Україну.