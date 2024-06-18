ISW: РосСМИ использовали МАГАТЭ для обвинений ВСУ в обстрелах Запорожской АЭС

Российские государственные СМИ приписали главе МАГАТЭ заявление, что Украина якобы обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Таким образом агрессор пытается легитимизировать оккупацию своими военными территории атомной станции.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Отмечается, что 15 июня гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отказался посетить Глобальный саммит мира 16-17 июня в Швейцарии, чтобы "не смешивать политические соображения с технической работой МАГАТЭ".

В то же время, чиновник дал интервью прокремлевскому изданию "Известия", которое было опубликовано 17 июня. В нем он якобы заявил, что неустановленные люди напали на инспекторов и экспертов Агентства на территории Запорожской АЭС, нарушили и поставили под угрозу базовые принципы МАГАТЭ, обеспечивающие безопасную работу станции.

Он добавил, что по атомной станции нанесли удары неидентифицированные беспилотники. По словам Гросси, МАГАТЭ не может установить виновных, поскольку сложно определить точки вылета дронов либо установить происхождение беспилотников на основе обломков.

Он также рассказал об атаках по ЗАЭС 7 апреля, но не уточнил, считает ли Агентство, что это были удары военных Украины или России, и что особенно важно - не уточнил, были ли это украинские или российские удары. Фактически МАГАТЭ отказалось признать, кто причастен к апрельской атаке.

Не смотря на это, "Известия" вставили в интервью редакционную заметку, в которой утверждалось, что "беспрецедентные" удары по ЗАЭС 7 апреля нанесли Силы обороны Украины и фактически приписали эти слова руководителю МАГАТЭ.

"Использование "Известиями" интервью Гросси, в котором он прямо подчеркнул, что МАГАТЭ не способно установить виновников ударов по ЗАЭС, является частью постоянных усилий России, направленных на использование физического контроля захватчиков над атомной станцией. Цель - попытка заставить МАГАТЭ встретиться с российскими официальными лицами для легитимизации оккупации Россией ЗАЭС, и, следовательно, оккупации Россией этой украинской территории" , - говорится в отчете ISW.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские военные захватили Запорожскую атомную электростанцию в городе Энергодар Запорожской области 4 марта 2022 года. После захватчики разместили в технических помещениях станции военных и технику и заминировали ее территорию.

Станция перевела все реакторы в состояние "холодной остановки", чтобы не допустить ядерной катастрофы.

В начале апреля МАГАТЭ сообщило о трех попаданиях в защитную оболочку реакторов ЗАЭС. В Минобороны заявили, что Россия сымитировала атаку и попыталась обвинить в этом Украину.