У застосунок "Резерв+" додали електронний військово-обліковий документ

У мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ.﻿ Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Українська правда.

Як повідомляється в додатку, тепер у ньому доступний також QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.

"Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво" , - повідомляють розробники.

Раніше Черногоренко повідомляла, що з 18 червня інформацію з реєстру "Оберіг" має бути прирівняно до електронного військово-облікового документа.

"18 червня QR-код буде повністю доступний у мобільному застосунку. Потрібно буде запитати свою інформацію з "Оберега", отримати його вже з QR-кодом, і розраховувати на те, що це вже буде рівноцінний військово-обліковий документ" , - пояснювала вона.

За словами заступниці міністра, зчитувати QR-код відповідні посадові особи будуть також через застосунок, і додаткове обладнання для цього не знадобиться.