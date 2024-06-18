В приложение "Резерв+" добавили электронный военно-учетный документ

В мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ.﻿ Об этом заявила замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает Украинская правда.

Как сообщается в приложении, теперь в нем доступен также QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.

"Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет или утерянное приписное свидетельство" , - сообщают разработчики.

Ранее Черногоренко сообщала, что с 18 июня информация из реестра "Оберіг" должна быть приравнена к электронному военно-учетному документу.

"18 июня QR-код будет полностью доступен в мобильном приложении. Нужно будет запросить свою информацию из "Оберега", получить его уже с QR-кодом, и рассчитывать на то, что это уже будет равноценный военно-учетный документ" , - объясняла она.

По словам замминистра, считывать QR-код соответствующие должностные лица будут также через приложение, и дополнительное оборудование для этого не понадобится.