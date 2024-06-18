Більшість членів НАТО витрачають на оборону понад 2% ВВП – Столтенберг

Рекордне число країн НАТО виконують свої зобов'язання щодо військових витрат у 2% від ВВП.﻿ Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з президентом США Джо Байденом, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Столтенберг заявив, що НАТО готова взяти на себе більш значну роль у забезпеченні безпеки України наразі.

"Я очікую, що коли ми зустрінемося наступного місяця, ми домовимося про роль НАТО в наданні допомоги в забезпеченні безпеки та навчанні. Це зменшить навантаження на Сполучені Штати і посилить нашу підтримку України" , - зазначив він.

Видання The New York Times зазначає, що це стало можливим частково тому, що кількість союзників, які виконують свої неофіційні зобов'язання витрачати на збройні сили не менше 2% від ВВП, різко зросла.

За словами Столтенберга, коли союзники по НАТО взяли на себе це зобов'язання у 2014 році, тільки три члени, включно зі Сполученими Штатами, досягли цього показника. Він зазначив, що близько п'яти років тому це зробили приблизно 10 країн, а цього року це зроблять понад 20 із 32 членів альянсу.

Столтенберг також повідомив, що цього року союзники збільшили військові витрати на 18% - це найбільший стрибок за останні десятиліття.

Збільшення мети оборони НАТО до 2,5% ВВП

Пропозиція збільшити цільовий показник видатків на оборону НАТО до 2,5% ВВП у 2024 році стала однією з ключових тем у дискусіях альянсу.

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс заявив, що країни-члени НАТО повинні збільшити свої витрати на оборону до 2,5% від ВВП.

Наразі діє встановлений у 2014 році цільовий показник, згідно з яким держави-члени повинні витрачати на оборону не менше ніж 2% ВВП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.