Большинство членов НАТО тратят на оборону более 2% ВВП – Столтенберг

Рекордное число стран НАТО выполняют свои обязательства по военным расходам в 2% от ВВП.﻿ Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом США Джо Байденом, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Столтенберг заявил, что НАТО готова взять на себя более значительную роль в обеспечении безопасности Украины на данный момент.

"Я ожидаю, что когда мы встретимся в следующем месяце, мы договоримся о роли НАТО в оказании помощи в обеспечении безопасности и обучении. Это уменьшит нагрузку на Соединенные Штаты и усилит нашу поддержку Украины" , - отметил он.

Издание The New York Times отмечает, что это стало возможным отчасти потому, что число союзников, выполняющих свои неофициальные обязательства тратить на вооруженные силы не менее 2% от ВВП, резко возросло.

По словам Столтенберга, когда союзники по НАТО взяли на себя это обязательство в 2014 году, только три члена, включая Соединенные Штаты, достигли этого показателя. Он отметил, что около пяти лет назад это сделали примерно 10 стран, а в этом году это сделают более 20 из 32 членов альянса.

Столтенберг также сообщил, что в этом году союзники увеличили военные расходы на 18% - это самый большой скачок за последние десятилетия.

Увеличение цели по обороне НАТО до 2,5% ВВП

Предложение увеличить целевой показатель расходов на оборону НАТО до 2,5% ВВП в 2024 году стало одной из ключевых тем в дискуссиях альянса.

В частности, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить свои расходы на оборону до 2,5% от ВВП.

В настоящее время действует установленный в 2014 году целевой показатель, согласно которому государства-члены должны тратить на оборону не менее 2% ВВП.