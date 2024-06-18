"Укренерго" скасувало графіки відключень до 15:00 – ДТЕК
У вівторок, 18 червня, в Україні не вимикатимуть світло за графіками до 15:00. Таку вказівку операторам дало "Укренерго".
Про це повідомили у компанії "ДТЕК".
"За інформацією від Укренерго, сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики. З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову", – йдеться в повідомленні.
В "Укренерго" пояснили, що графіки у денні години скасували через більш активну роботу сонячних електростанцій.
Нагадаємо, вчора "Укренерго" повідомляло про заплановані відключення на 18 червня впродовж всієї доби.