"Укренерго" скасувало графіки відключень до 15:00 – ДТЕК

У вівторок, 18 червня, в Україні не вимикатимуть світло за графіками до 15:00. Таку вказівку операторам дало "Укренерго".

Про це повідомили﻿ у компанії "ДТЕК".

"За інформацією від Укренерго, сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики. З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову" , – йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" пояснили﻿, що графіки у денні години скасували через більш активну роботу сонячних електростанцій.

Нагадаємо, вчора "Укренерго" повідомляло﻿ про заплановані відключення на 18 червня впродовж всієї доби.