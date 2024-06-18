"Укрэнерго" отменило графики отключений до 15:00 – ДТЭК
Во вторник, 18 июня, в Украине не будут выключать свет по графику до 15:00. Такое указание операторам дало "Укрэнерго".
Об этом сообщили в компании "ДТЭК".
"По информации от Укрэнерго, сегодня до 15:00 будем без отключений электричества. С 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" объяснили, что графики в дневные часы отменили из-за более активной работы солнечных электростанций.
Напомним, вчера "Укрэнерго" сообщало о запланированных отключениях на 18 июня на протяжении всех суток.