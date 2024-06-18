У Раді звинуватили США у затягуванні навчань українських пілотів на F-16

Нардепка Олександра Устінова, яка очолює парламентську комісію з питань моніторингу постачання зброї, заявила, що США навимсне затягують із навчанням українських пілотів на F-16. Про це вона сказала виданню The Times, повідомляє Європейська правда.

За словами Устінової, Сполучені Штати озвучують відмовки через те, що не змогли підготувати достатню кількість українських пілотів винищувачів F-16. Затримка означає, що до кінця року Україна, ймовірно, матиме лише 20 пілотів, які пройшли повну підготовку для польотів на F-16, сказала Устінова.

"Поки що у нас буде менше підготовлених пілотів, ніж винищувачів" , – зазначила депутатка.

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли передати Україні понад 60 винищувачів F-16. Очікують, що перші літаки прибудуть вже незабаром, але поки неясно, коли вони почнуть виконувати бойові завдання.

Водночас Устінова повідомила, що наразі лише 8 українських пілотів проходять підготовку в Тусоні в Арізоні, а ще 12 – на авіабазі в Данії. Третя навчальна програма в Румунії ще не розпочалася.

За словами Устінової, Київ просив Вашингтон надати ще принаймні десять місць на тренувальних програмах, але прохання відхилили. За даними Politico, Вашингтон заявив Києву, що у черзі на тренування перед українськими пілотами є військові з інших країн, і США нібито не можуть порушити свої зобов'язання перед ними.

Представник оборонного відомства США також повідомив виданню, що українські пілоти відчувають труднощі зі знанням англійської мови, а також з програмою польотів. Устінова назвала такі заяви "смішними".

"Це не аргументи, це відмовки, і вони продовжують придумувати їх знову і знову" , – сказала вона.

Затримка з підготовкою пілотів, за словами Устінової, швидше за все, викликана побоюваннями у Вашингтоні, що широкомасштабна присутність американських винищувачів F-16 в Україні може бути розцінена Москвою як інтеграція України в НАТО. "Це абсолютно політичне питання", – сказала Устінова.