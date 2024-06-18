В Раде обвинили США в затягивании учений украинских пилотов на F-16

Нардеп Александра Устинова, возглавляющая парламентскую комиссию по вопросам мониторинга поставки оружия, заявила, что США специально затягивают с обучением украинских пилотов на F-16. Об этом она сказала изданию The Times, сообщает Европейская правда.

По словам Устиновой, Соединенные Штаты озвучивают отговорки из-за того, что не смогли подготовить достаточное количество украинских пилотов истребителей F-16. Задержка означает, что до конца года у Украины, вероятно, будет только 20 пилотов, которые прошли полную подготовку для полетов на F-16, сказала Устинова.

"Пока у нас будет меньше подготовленных пилотов, чем истребителей" , – отметила депутат.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали передать Украине более 60 истребителей F-16. Ожидается, что первые самолеты прибудут уже в скором времени, но пока неясно, когда они начнут выполнять боевые задания.

В то же время Устинова сообщила, что в настоящее время только 8 украинских пилотов проходят подготовку в Тусоне в Аризоне, а еще 12 – на авиабазе в Дании. Третья обучающая программа в Румынии еще не началась.

По словам Устиновой, Киев просил Вашингтон предоставить еще минимум десять мест на тренировочных программах, но просьбу отклонили. По данным Politico, Вашингтон заявил Киеву, что в очереди на тренировки перед украинскими пилотами есть военные из других стран, и США вроде бы не могут нарушить свои обязательства перед ними.

Представитель оборонного ведомства США также сообщил, что украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка, а также с программой полетов. Устинова назвала такие заявления "смешными".

"Это не аргументы, это отговорки, и они продолжают придумывать их снова и снова" , – сказала она.