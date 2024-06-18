В Раде обвинили США в затягивании учений украинских пилотов на F-16
Нардеп Александра Устинова, возглавляющая парламентскую комиссию по вопросам мониторинга поставки оружия, заявила, что США специально затягивают с обучением украинских пилотов на F-16. Об этом она сказала изданию The Times, сообщает Европейская правда.
По словам Устиновой, Соединенные Штаты озвучивают отговорки из-за того, что не смогли подготовить достаточное количество украинских пилотов истребителей F-16. Задержка означает, что до конца года у Украины, вероятно, будет только 20 пилотов, которые прошли полную подготовку для полетов на F-16, сказала Устинова.
"Пока у нас будет меньше подготовленных пилотов, чем истребителей", – отметила депутат.
Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали передать Украине более 60 истребителей F-16. Ожидается, что первые самолеты прибудут уже в скором времени, но пока неясно, когда они начнут выполнять боевые задания.
В то же время Устинова сообщила, что в настоящее время только 8 украинских пилотов проходят подготовку в Тусоне в Аризоне, а еще 12 – на авиабазе в Дании. Третья обучающая программа в Румынии еще не началась.
По словам Устиновой, Киев просил Вашингтон предоставить еще минимум десять мест на тренировочных программах, но просьбу отклонили. По данным Politico, Вашингтон заявил Киеву, что в очереди на тренировки перед украинскими пилотами есть военные из других стран, и США вроде бы не могут нарушить свои обязательства перед ними.
Представитель оборонного ведомства США также сообщил, что украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка, а также с программой полетов. Устинова назвала такие заявления "смешными".
"Это не аргументы, это отговорки, и они продолжают придумывать их снова и снова", – сказала она.
Задержка с подготовкой пилотов, по словам Устиновой, скорее всего, вызвана опасениями в Вашингтоне, что широкомасштабное присутствие американских истребителей F-16 в Украине может быть расценено Москвой как интеграция Украины в НАТО.
"Это абсолютно политический вопрос", – сказала Устинова.