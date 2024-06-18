ISW: Росіяни перекидають війська з Донеччини на Харківщину через контратаки ЗСУ

Російські окупанти перекидають війська з Донецького напрямку на Харківський через успішні контратаки військ України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, російські блогери стверджували, що українські війська розпочали механізовані контратаки поблизу Глибокого та контратакували з напрямку Тихого та поблизу Агрегатного заводу в районі Вовчанська.

Повідомляється, що росіяни продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців та на північний схід від Харкова поблизу центру Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

У ISW зазначили, що речник Харківського угруповання військ полковник Юрій Повх заявив, що ЗС РФ передислокували частини 155-ї окремої бригади морської піхоти та 18-ї мотострілецької дивізії на Липцівський напрямок, щоб замінити підрозділи, які втратили боєздатність. Окрім того, росіяни стягують додаткові військові частини до Вовчанська ще з 12-13 червня.

Водночас окупанти просунулися на захід від Роздолівки в Донецькій області. Також ЗС РФ просунулися в районі Часового Яру, на захід від Авдіївки. Також російські війська просунулися на південь від Сокола (на північний захід від Авдіївки) і незначно просунулися на північ від Уманського (на захід від Авдіївки).