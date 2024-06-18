ISW: Россияне перебрасывает войска из Донетчины на Харьковщину из-за контратак ВСУ

Российские оккупанты опрокидывают войска из Донецкого направления на Харьковское из-за успешных контратак войск Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.

Как отмечается, российские блоггеры утверждали, что украинские войска начали механизированные контратаки вблизи Глубокого и контратаковали с направления Тихого и Агрегатного завода в районе Волчанска.

Сообщается, что россияне продолжали наступательные операции к северу от Харькова в районе Липцев и к северо-востоку от Харькова вблизи центра Волчанска и Волчанских Хуторов.

В ISW отметили, что спикер Харьковской группировки войск полковник Юрий Повх заявил, что ВС РФ передислоцировали части 155-й отдельной бригады морской пехоты и 18-й мотострелковой дивизии на Липцевское направление, чтобы заменить потерявшие боеспособность подразделения. Кроме того, россияне взимают дополнительные воинские части в Волчанск еще с 12-13 июня.

В то же время оккупанты продвинулись к западу от Раздолевки в Донецкой области. Также ВС РФ продвинулись в районе Часового Яра, к западу от Авдеевки. Также российские войска продвинулись к югу от Сокола (к северо-западу от Авдеевки) и незначительно продвинулись к северу от Уманского (к западу от Авдеевки).