Мільйонери масово емігрують з Британії та Китаю – звіт

Згідно з новим звітом про міграційні наміри світових багатіїв, Великобританія цього року втратить 9 500 мільйонерів, що вдвічі більше, ніж у 2023 році. Китай втратить 15 200 мільйонерів.﻿ Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на звіт Henley Private Wealth Migration Report, повідомляє Економічна правда.

"Поки світ бореться з ідеальним штормом геополітичної напруженості, економічної невизначеності та соціальних потрясінь, мільйонери голосують ногами в рекордній кількості" , - заявив у вівторок Домінік Волек, керівник групи приватних клієнтів Henley, у своїй заяві.

Цифри у звіті стосуються чистого прибуття та вибуття, що відображає, де кількість мільйонерів зростає, а де скорочується. Дослідницький партнер Henley, компанія New World Wealth, оцінила цифри міграції на основі даних про переїзди, статистики інвестиційних міграційних програм та інтерв'ю з посередниками в індустрії багатства.

Ця оцінка з'явилася в той час, коли Британія готується до виборів, що відбудуться трохи більше ніж за два тижні, на яких опозиційна Лейбористська партія, яка виступає за підвищення податків для заможних, має приблизно 20-відсоткову перевагу над правлячими консерваторами.

Нещодавній сплеск від'їзду надзаможних мешканців Британії є прискоренням тенденції, яка розпочалася приблизно в той самий час, коли відбувся Brexit. Згідно зі звітом, з 2017 по минулий рік країна втратила 16 500 мільйонерів через міграцію. Цей відтік є розворотом для країни, яка десятиліттями слугувала магнітом для багатих сімей з Європи, Азії, Африки та Близького Сходу, які здебільшого стікалися до Лондона.

Понад 7% мільйонерів, які, за прогнозами, цього року переїдуть до інших країн світу, покинуть Великобританію, йдеться у звіті. Це відображає "постійне накопичення факторів", які роблять країну менш привабливою для багатих, включаючи Brexit, енергетичну кризу через війну в Україні і подальше зростання інфляції, сказала Ханна Уайт, виконавчий директор Інституту уряду в Лондоні.

"Відтік заможних людей, вже спричинений економічним і політичним контекстом, тепер прискорюється політичними рішеннями напередодні виборів" , - написала вона в аналізі, що супроводжує звіт Henley.

Найпопулярнішим напрямком для мільйонерів є Об'єднані Арабські Емірати, які цього року приваблюють 6 700 багатих людей

Водночас США були другою найбільшою країною за кількістю новоприбулих мільйонерів - 3800, за ними йшов Сінгапур з 3500 очікуваними прибуттями.