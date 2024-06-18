Миллионеры массово эмигрируют из Британии и Китая – отчет

Согласно новому отчету о миграционных намерениях мировых богачей, Великобритания в этом году потеряет 9 500 миллионеров, что вдвое больше, чем в 2023 году. Китай потеряет 15 200 миллионеров.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Henley Private Wealth Migration Report, сообщает Экономическая правда.

"Пока мир борется с идеальным штормом геополитической напряженности, экономической неопределенности и социальных потрясений, миллионеры голосуют ногами в рекордном количестве" , - заявил во вторник Доминик Волек, руководитель группы частных клиентов Henley, в своем заявлении.

Цифры в отчете касаются чистого прибытия и выбытия, что отражает, где количество миллионеров растет, а где сокращается. Исследовательский партнер Henley, компания New World Wealth, оценила цифры миграции на основе данных о переездах, статистики инвестиционных миграционных программ и интервью с посредниками в индустрии богатства.

Эта оценка появилась в то время, когда Британия готовится к выборам, которые состоятся чуть более чем через две недели, на которых оппозиционная Лейбористская партия, выступающая за повышение налогов для состоятельных, имеет примерно 20-процентное преимущество над правящими консерваторами.

Недавний всплеск отъезда сверхбогатых жителей Британии является ускорением тенденции, которая началась примерно в то же время, когда произошел Brexit. Согласно отчету, с 2017 по прошлый год страна потеряла 16 500 миллионеров из-за миграции. Этот отток является разворотом для страны, которая десятилетиями служила магнитом для богатых семей из Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, которые в основном стекались в Лондон.

Более 7% миллионеров, которые, по прогнозам, в этом году переедут в другие страны мира, покинут Великобританию, говорится в отчете. Это отражает "постоянное накопление факторов", которые делают страну менее привлекательной для богатых, включая Brexit, энергетический кризис из-за войны в Украине и дальнейший рост инфляции, сказала Ханна Уайт, исполнительный директор Института правительства в Лондоне.

"Отток состоятельных людей, уже вызванный экономическим и политическим контекстом, теперь ускоряется политическими решениями накануне выборов" , - написала она в анализе, сопровождающем отчет Henley

Самым популярным направлением для миллионеров являются Объединенные Арабские Эмираты, которые в этом году привлекают 6 700 богатых людей

В то же время, США были второй крупнейшей страной по количеству новоприбывших миллионеров - 3800, за ними шел Сингапур с 3500 ожидаемыми прибытиями.