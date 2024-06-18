Українським пілотам на F-16 доведеться літати дуже низько, щоб вижити – ЗМІ

Вочевидь, коли в Україну прибудуть винищувачі F-16, українські пілоти з їхньою допомогою спробують перехоплювати російські винищувачі-бомбардувальники Су, з яких окупанти скидають КАБи, пише Forbes. Але тоді пілоти зіткнуться з проблемою – їм доведеться літати дуже низько, аби вижити, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, аналітик Джастін Бронк у новому дослідженні для Королівського інституту об'єднаних служб в Лондоні зазначає, що «вильоти планерних літаків буде дуже складно перехоплювати на регулярній основі». Головною проблемою є наземна протиповітряна оборона росіян, яка робить для українських пілотів вкрай небезпечними польоти на великій висоті практично по всій Україні. Особливо ж небезпечними такі польоти є в межах 100 миль (близько 160 км) від лінії фронту, в межах досяжності російських ЗРК С-400.

Можливо, Україна купує ракети класу «повітря-повітря» AIM-120D дальністю 100 миль для своїх F-16. І, здавалося б, це дозволить українським пілотам стріляти по російських планерних бомбардувальниках з краю покриття російської ППО. Однак, згідно з висновком аналітика, на практиці AIM-120 не матимуть повної дальності польоту.

«Наблизившись до лінії фронту, українські пілоти будуть змушені літати на дуже малих висотах, щоб уникнути виявлення і збиття багатошаровою російською [протиповітряною] обороною. На таких низьких висотах ракети стартують у щільному повітрі з великим аеродинамічним опором і повинні підійматися проти сили тяжіння, щоб досягти висоти, на якій знаходяться їхні цілі.

Як наслідок, коли їхні ракетні двигуни згоряють після перших кількох секунд польоту, вони не набирають ані швидкості, ані висоти, як якби їх запустили з винищувача, що летить у розрідженому повітрі на великій висоті і на надзвуковій швидкості» , – зазначив Бронк.

Вказано, що запущена з малої висоти, AIM-120 потенційно втрачає десятки миль своєї дальності, що може зробити російські планерні бомбардувальники недосяжними. Хіба що українські пілоти якимось чином зможуть пролетіти вглиб контрольованої Росією території і протриматися достатньо довго, щоб випустити свої ракети.

Як зазначив Бронк, одним з можливих варіантів розв'язання цієї проблеми є ракети класу «повітря-повітря» більшої дальності, такі як європейські MBDA Meteor. Такі ракети за оптимальних умов може пролетіти до 125 миль (понад 201 км). Але Meteor несумісний з F-16, а також з винищувачами Mirage 2000-5, які Франція пообіцяла Україні.

У Forbes зауважили, що єдиний тип винищувача, який може отримати Україна і з яким буде сумісний Meteor – це шведський JAS-39 Gripen. Стокгольм висловив готовність передати Україні надлишкові літаки, але також погодився призупинити будь-яку передачу, поки українці нарешті не отримають свої перші партії F-16.

Очевидно, союзники України стурбовані, що Військово-повітряні сили України будуть перевантажені швидкими поставками занадто великої кількості нової техніки. Тож, якщо оцінка Бронка правильна, то може минути деякий час – рік або більше – перш ніж Україна отримає комбінацію винищувач-ракета, здатну збивати російські планерні бомбардувальники, не наражаючи при цьому на надзвичайний ризик українських пілотів.

Це, як пише Forbes, допомагає пояснити акцент, який Україна зробила на завданні ударів по російських Су і їхніх запасах КАБ, поки вони знаходяться на землі.