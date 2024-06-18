Украинским пилотам на F-16 придется летать очень низко, чтобы выжить – СМИ

Очевидно, когда в Украину прибудут истребители F-16, украинские пилоты с их помощью попытаются перехватывать российские истребители-бомбардировщики Су, с которых оккупанты сбрасывают КАБы, пишет Forbes. Но тогда пилоты столкнутся с проблемой – им придется летать очень низко, чтобы выжить, сообщает Зеркало недели.

В частности, аналитик Джастин Бронк в новом исследовании для Королевского института объединенных служб в Лондоне отмечает, что «вылеты планерных самолетов будет очень сложно перехватывать на регулярной основе». Главной проблемой является наземная противовоздушная оборона россиян, которая делает для украинских пилотов крайне опасным полеты на большой высоте практически по всей Украине. Особенно опасны такие полеты в пределах 100 миль (около 160 км) от линии фронта, в пределах досягаемости российских ЗРК С-400.

Возможно, Украина покупает ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120D дальностью 100 миль для своих F-16. И, казалось бы, это позволит украинским пилотам стрелять по российским планерным бомбардировщикам с краю покрытия российской ПВО. Однако, согласно выводу аналитика, на практике AIM-120 не будут иметь полной дальности полета.

«Приблизившись к линии фронта, украинские пилоты будут вынуждены летать на очень малых высотах во избежание обнаружения и сбития многослойной российской [противовоздушной] обороной. На таких низких высотах ракеты стартуют в плотном воздухе с большим аэродинамическим сопротивлением и должны подниматься против силы тяжести, чтобы добиться высоты, на которой находятся их цели.

Как следствие, когда их ракетные двигатели сгорают после первых нескольких секунд полета, они не набирают ни скорости, ни высоты, если бы их запустили с истребителя, летящего в разреженном воздухе на большой высоте и сверхзвуковой скорости» , – отметил Бронк.

Указано, что запущенная с малой высоты AIM-120 потенциально теряет десятки миль своей дальности, что может сделать российские планерные бомбардировщики недостижимыми. Разве что украинские пилоты как-то смогут пролететь вглубь контролируемой Россией территории и продержаться достаточно долго, чтобы выпустить свои ракеты.

Как отметил Бронк, одним из возможных вариантов решения этой проблемы являются ракеты класса «воздух-воздух» большей дальности, такие как европейские MBDA Meteor. Такие ракеты при оптимальных условиях могут пролететь до 125 миль (свыше 201 км). Но Meteor несовместим с F-16, а также истребителями Mirage 2000-5, которые Франция пообещала Украине.

В Forbes отметили, что единственный тип истребителя, который может получить Украина и с которым будет совместим Meteor – это шведский JAS-39 Gripen. Стокгольм выразил готовность передать Украине избыточные самолеты, но также согласился приостановить любую передачу, пока украинцы наконец-то не получат свои первые партии F-16.

Очевидно, союзники Украины обеспокоены тем, что Военно-воздушные силы Украины будут перегружены быстрыми поставками слишком большого количества новой техники. Так что если оценка Бронка правильная, то может пройти некоторое время – год или больше – прежде чем Украина получит комбинацию истребитель-ракета, способную сбивать российские планерные бомбардировщики, не подвергая при этом чрезвычайному риску украинских пилотов.

Это, как пишет Forbes, помогает объяснить акцент, который Украина сделала на нанесении ударов по российским Су и их запасам КАБ, пока они находятся на земле.