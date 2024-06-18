Зеленський розповів про заходи між мирними самітами
У вечірньому відеозверненні до українців у вівторок, 18 червня, президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до наступного Саміту миру і роботу щодо підтримки комюніке саміту, який нещодавно завершився у Швейцарії, повідомляє Корреспондент.
"Сьогодні ж продовжили предметно займатися підготовкою наступних наших зовнішніх кроків, зокрема щодо активності між першим та другим самітами миру. Провів нараду з міжнародниками щодо закріплення відповідальних за регіонами, за частинами світу, щоб залучити ще більше учасників до спільної роботи над пунктами Формули миру. Поступово переходимо і до формування груп, які будуть займатися напрацюванням конкретних кроків для відновлення безпеки", - зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що так само, як і перший Саміт миру, групи мають стати максимально інклюзивними.
"І, звичайно, продовжуємо працювати над підтримкою комюніке першого Саміту. Я вдячний Його Всесвятості Патріарху Варфоломію за приєднання до комюніке та незмінну підтримку наших мироустановчих зусиль. Будуть і інші такі новини - інші нові приєднання до комюніке. Команда займається цим", - запевнив Зеленський.