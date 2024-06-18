У вечірньому відеозверненні до українців у вівторок, 18 червня, президент Володимир Зеленський розповів про підготовк﻿у до наступного Саміту миру і роботу щодо підтримки комюніке саміту, який нещодавно завершився у Швейцарії, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні ж продовжили предметно займатися підготовкою наступних наших зовнішніх кроків, зокрема щодо активност ﻿ і між першим та другим самітами миру. Провів нараду з міжнародниками щодо закріплення відповідальних за регіонами, за частинами світу, щоб залучити ще більше учасників до спільної роботи над пунктами Формули миру. Поступово переходимо і до формування груп, які будуть займатися напрацюванням конкретних кроків для відновлення безпеки" , - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що так само, як і перший Саміт миру, групи мають стати максимально інклюзивними.