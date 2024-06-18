Зеленский рассказал о мероприятиях между мирными саммитами

В вечернем видеообращении к украинцам во вторник, 18 июня, президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке к следующему Саммиту мира и работе по поддержке коммюнике саммита, который недавно завершился в Швейцарии, сообщает Корреспондент.

"Сегодня же продолжили предметно заниматься подготовкой следующих наших внешних шагов, в частности по активно﻿сти между первым и вторым саммитами мира. Провел совещание с международниками по закреплению ответственных за регионами, по частям света, чтобы привлечь еще больше участников к совместной работе над пунктами Формулы мира. Постепенно переходим и к формированию групп, которые будут заниматься наработкой конкретных шагов по восстановлению безопасности" , - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что так же, как и первый саммит мира, группы должны стать максимально инклюзивными.