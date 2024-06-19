Франція планує підготувати 26 пілотів F-16 за два роки – Le Monde

Французькі Повітряно-космічні сили зобов'язалися за два роки підготувати 26 українських військових пілотів для польотів на західних винищувачах F-16.﻿ Про це повідомляє французьке видання Le Monde, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Зазначається, що тренування пілотів ЗСУ триває на авіабазі на південному заході Франції, назва якої не розголошується з міркувань безпеки.

"У середині червня Повітряно-космічні сили вперше з початку війни в Україні відкрили двері для цих навчань, які офіційно розпочалися в березні" , - пише французька преса.

Також Le Monde повідомляє, що до тренувань долучилися десять українських новобранців у віці від 21 до 23 роки. Пілоти на авіабазі, серед іншого, мають завершити курс на симуляторах, перед тим як бути готовими злетіти на двомісному літаку разом із інструктором.

За даними французьких ЗМІ, курс навчання на винищувачах Alphajets складає 80 годин польотів. Крім того, ще на тренування на тренажері дається 50 годин.

Загалом ця програма для пришвидшення тренувань була скорочена в три рази - такий інтенсивний курс триватиме 6 місяців.