Франция планирует подготовить 26 пилотов F-16 за два года – Le Monde

Французские Воздушно-космические силы обязались за два года подготовить 26 украинских военных пилотов для полетов на западных истребителях F-16.﻿ Об этом сообщает французское издание Le Monde, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Отмечается, что тренировка пилотов ВСУ продолжается на авиабазе на юго-западе Франции, название которой не разглашается из соображений безопасности.

"В середине июня Воздушно-космические силы впервые с начала войны в Украине открыли двери для этих учений, которые официально начались в марте" , - пишет французская пресса.

Также Le Monde сообщает что к тренировкам присоединились десять украинских новобранцев в возрасте от 21 до 23 лет. Пилоты на авиабазе, среди прочего, должны завершить курс на симуляторах, прежде чем быть готовыми взлететь на двухместном самолете вместе с инструктором.

По данным французских СМИ, курс обучения на истребителях Alphajets составляет 80 часов полетов. Кроме того, еще на тренировку на тренажере дается 50 часов.

В общей сложности эта программа для ускорения тренировок была сокращена в три раза - такой интенсивный курс продлится 6 месяцев.