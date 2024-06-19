Франция планирует подготовить 26 пилотов F-16 за два года – Le Monde
Французские Воздушно-космические силы обязались за два года подготовить 26 украинских военных пилотов для полетов на западных истребителях F-16. Об этом сообщает французское издание Le Monde, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Отмечается, что тренировка пилотов ВСУ продолжается на авиабазе на юго-западе Франции, название которой не разглашается из соображений безопасности.
"В середине июня Воздушно-космические силы впервые с начала войны в Украине открыли двери для этих учений, которые официально начались в марте", - пишет французская пресса.
Также Le Monde сообщает что к тренировкам присоединились десять украинских новобранцев в возрасте от 21 до 23 лет. Пилоты на авиабазе, среди прочего, должны завершить курс на симуляторах, прежде чем быть готовыми взлететь на двухместном самолете вместе с инструктором.
По данным французских СМИ, курс обучения на истребителях Alphajets составляет 80 часов полетов. Кроме того, еще на тренировку на тренажере дается 50 часов.
В общей сложности эта программа для ускорения тренировок была сокращена в три раза - такой интенсивный курс продлится 6 месяцев.