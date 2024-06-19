Ціни на нафту стабілізувалися після активного підйому напередодні

Ціни на нафту еталонних марок слабко змінюються вранці у середу після активного підйому напередодні, вслід за яким котирування оновили максимуми за сім тижнів, повідомляє Enkorr.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 за київським часом становила $85,37 за барель, що на 4 центи вище, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти підскочили у ціні на $1,08 (1,3%), до $85,33 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) не змінюються у ціні. Напередодні ф'ючерси здорожчали на $1,24 (1,5%), до $81,57 за барель.

Ціни відновилися після падіння на початку червня на позитивній риториці країн ОПЕК+, зазначив редактор видання Sevens Report Research Тайлер Річі.

Негативна реакція ринку на рішення ОПЕК+ розпочати поступове відновлення видобутку після ІІІ кварталу "загалом закінчилася й розцінюється як надмірна", додав він в інтерв'ю MarketWatch. Після цього представники групи "підтвердили прихильність до гнучкого підходу і намір знижувати обсяг добровільних скорочень видобутку лише у разі, якщо цього вимагатимуть ринкові умови".

"Сигнали сильного внутрішнього попиту в США на початку літнього сезону водіння, наростальна геополітична напруженість і надії на м'яку посадку Федрезерву" продовжують позитивно позначатися на нафтових котируваннях, додав Річі.

Очікується, що обсяг торгів на нафтовому ринку може бути зниженим у середу, оскільки біржі у Штатах закриті у зв'язку з державним святом.