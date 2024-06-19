Цены на нефть стабилизировались после активного подъема накануне

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в среду после активного подъема накануне, вслед за которым котировки обновили максимум семь недель, сообщает Enkorr.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по киевскому времени составляла $85,37 за баррель, что на 4 цента выше, чем для закрытия предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подскочили в цене на $1,08 (1,3%), до $85,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) не изменяются в цене. Накануне фьючерсы подорожали на $1,24 (1,5%), до $81,57 за баррель.

Цены возобновились после падения в начале июня на положительной риторике стран ОПЕК+, отметил редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Негативная реакция рынка на решение ОПЕК+ начать постепенное возобновление добычи после ІІІ квартала "в общем-то закончилась и расценивается как чрезмерная", добавил он в интервью MarketWatch. После этого представители группы "подтвердили приверженность гибкому подходу и намерению снижать объем добровольных сокращений добычи только в случае, если этого потребуют рыночные условия".

"Сигналы сильного внутреннего спроса в США в начале летнего сезона вождения, нарастающая геополитическая напряженность и надежды на мягкую посадку Федрезерва" продолжают положительно отражаться на нефтяных котировках, добавил Ричи.

Ожидается, что объем торгов на нефтяном рынке может быть снижен в среду, поскольку биржи в Штатах закрыты в связи с государственным праздником.