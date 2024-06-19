РФ вночі атакувала об'єкт енергетики у центрі Україні – Міненерго

У ніч на 19 червня Росія завдала удару по об'єкту енергетики у центральному регіоні України.

Про це повідомляє﻿ міністерство енергетики.

"Вночі ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні. Є пошкоджене обладнання. На місце викликано ДСНС, поліцію" , – йдеться у повідомленні.

У Львівській області внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. Знеструмлено 285 точок обліку. Тривають відновлювальні роботи.

У Київській області відключалась високовольтна повітряна лінія. Впродовж дня її включили в роботу. Причина відключення – коротке замикання на лінії, яка проходить територією Білорусі (після 24.02.22 року українські енергетики не мають доступу до обслуговування цієї лінії).

У Полтавській області на одній з підстанцій відключалося обладнання, в результаті чого знеструмлювались побутові споживачі та адміністративні будівлі. Всіх заживлено.

На Волині короткочасно відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Всіх заживлено.

В Одеській області відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Впродовж години всіх було заживлено.