РФ ночью атаковала объект энергетики в центре Украины – Минэнерго

В ночь на 19 июня Россия нанесла удар по объекту энергетики в центральном регионе Украины.

Об этом сообщает министерство энергетики.

"Ночью враг атаковал энергетический объект в центральном регионе. Есть поврежденное оборудование. На место вызваны ГСЧС, полиция" , – говорится в сообщении.

Во Львовской области в результате ночного вражеского удара повреждены воздушные линии и электрическое оборудование. Обесточено 285 точек учета. Продолжаются восстановительные работы.

В Киевской области отключалась высоковольтная воздушная линия. В течение дня его включили в работу. Причина отключения – короткое замыкание на линии, которая проходит по территории Беларуси (после 24.02.22 года украинские энергетики не имеют доступа к обслуживанию этой линии).

В Полтавской области на одной из подстанций отключалось оборудование, в результате чего были обесточены бытовые потребители и административные здания. Все заживлены.

На Волыни кратковременно отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточивались бытовые потребители. Все заживлены.

В Одесской области отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточивались бытовые потребители. В течение часа все были заживлены.