Салліван: Винищувачі F-16 від США розмістять на території України

Винищувачі F-16, які США нададуть українським військовим, будуть розміщені на території України.﻿ Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв'ю PBS, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Він зазначив, що безпекова угода між США та Україною передбачає, що надані літаки F-16 будуть розміщувати в Україні.

"Планується поставити F-16 в Україні. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (Джо Байден, - ред.) і президент Зеленський, підкріпила цей пункт, що ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Це має бути потенціал, який базується в Україні" , - сказав Салліван.

Радник президента США також наголосив, що у випадку загрози Україна може використати надані системи протиповітряної оборони, зокрема ті, що передали США, для знищення російських літаків. Мова йде навіть про літаки, які перебувають у повітряному просторі РФ.

Що цьому передувало

Партнери України у рамках авіаційної коаліції передадуть Повітряним силам ЗСУ винищувачі F-16. Йдеться про десятки літаків, передача яких буде поступовою.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, Данія незабаром почне постачання літаків F-16.

Також стало відомо, що частина винищувачів буде базуватися не в Україні, а на авіаційних базах у країнах-партнерах. Причина такого рішення - захист літаків.