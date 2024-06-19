Салливан: Истребители F-16 от США разместят на территории Украины

Истребители F-16, которые США предоставят украинским военным, будут размещены на территории Украины.﻿ Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью PBS, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Он отметил, что соглашение по безопасности между США и Украиной предусматривает, что предоставленные самолеты F-16 будут размещать в Украине.

"Планируется поставить F-16 в Украине. И двустороннее соглашение по безопасности, которое подписали президент (Джо Байден, - ред.) и президент Зеленский, подкрепило этот пункт, что мы хотим помочь Украине иметь этот потенциал. Это должен быть потенциал, который базируется в Украине" , - сказал Салливан.

Советник президента США также подчеркнул, что в случае угрозы Украина может использовать предоставленные системы противовоздушной обороны, в том числе переданные США, для уничтожения российских самолетов. Речь идет даже о самолетах, находящихся в воздушном пространстве РФ.

Что этому предшествовало

Партнеры Украины в рамках авиационной коалиции передадут Воздушным силам ВСУ истребители F-16. Речь идет о десятках самолетов, передача которых будет постепенной.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Дания в скором времени начнет поставки самолетов F-16.

Также стало известно, что часть истребителей будет базироваться не в Украине, а на авиационных базах в странах-партнерах. Причина такого решения - защита самолетов.