Салливан: Истребители F-16 от США разместят на территории Украины
Истребители F-16, которые США предоставят украинским военным, будут размещены на территории Украины. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью PBS, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Он отметил, что соглашение по безопасности между США и Украиной предусматривает, что предоставленные самолеты F-16 будут размещать в Украине.
"Планируется поставить F-16 в Украине. И двустороннее соглашение по безопасности, которое подписали президент (Джо Байден, - ред.) и президент Зеленский, подкрепило этот пункт, что мы хотим помочь Украине иметь этот потенциал. Это должен быть потенциал, который базируется в Украине", - сказал Салливан.
Советник президента США также подчеркнул, что в случае угрозы Украина может использовать предоставленные системы противовоздушной обороны, в том числе переданные США, для уничтожения российских самолетов. Речь идет даже о самолетах, находящихся в воздушном пространстве РФ.
Что этому предшествовало
Партнеры Украины в рамках авиационной коалиции передадут Воздушным силам ВСУ истребители F-16. Речь идет о десятках самолетов, передача которых будет постепенной.
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Дания в скором времени начнет поставки самолетов F-16.
Также стало известно, что часть истребителей будет базироваться не в Украине, а на авиационных базах в странах-партнерах. Причина такого решения - защита самолетов.