Путін та Кім підписали договір про стратегічне партнерство: у Раді прокоментували

Російський диктатор Володимир Путін та його північнокорейський "колега" Кім Чен Ин 19 червня підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами, повідомляє Ліга.net.

За даними пропагандистських російських медіа, новий договір замінить основні документи між Росією та Північною Кореєю, підписані у 1961, 2000 та 2001 роках.

Раніше Путін назвав угоду "фундаментальною" та тією, яка "ляже в основу відносин двох країн на довгострокову перспективу". Його помічник Юрій Ушаков заявив, що підписання нового договору пов'язано з "глибокою еволюцією геополітичної ситуації в регіоні та світі".

Нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що для України це, по суті, нічого не змінює.

"По суті, для нас це нічого не змінює, оскільки така угода між двома тоталітарними режимами лише формалізує ті відносини, які вже фактично існують між ними" , – прокоментував Мережко.

За його словами, у глобальному геополітичному масштабі це лише один із прикладів посилення звʼязків між тими країнами, які формують коаліцію авторитарних і тоталітарних режимів.