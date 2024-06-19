Путин и Ким подписали договор о стратегическом партнерстве: в Раде прокомментировали

Российский диктатор Владимир Путин и его северокорейский "коллега" Ким Чен Ын 19 июня подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщает Лига.net.

По данным пропагандистских российских медиа, новый договор заменит основные документы между Россией и Северной Кореей, подписанные в 1961, 2000 и 2001 годах.

Ранее Путин назвал соглашение "фундаментальным" и тем, которое "ляжет в основу отношений двух стран на долгосрочную перспективу". Его помощник Юрий Ушаков заявил, что подписание нового договора связано с "глубокой эволюцией геополитической ситуации в регионе и мире".

Нардеп от Слуги народа, председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил, что для Украины это, по сути, ничего не меняет.

"По сути, для нас это ничего не меняет, поскольку такое соглашение между двумя тоталитарными режимами лишь формализует те отношения, которые уже существуют между ними" , – прокомментировал Мережко.

По его словам, в глобальном геополитическом масштабе это лишь один из примеров усиления связей между странами, которые формируют коалицию авторитарных и тоталитарных режимов.