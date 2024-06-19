Мер-колаборант Куп'янська перебуває в стані штучної коми – джерело в ГУР

Ексмер міста Куп'янськ Геннадій Мацегора, який співпрацював із російськими окупантами, після замаху перебуває в стані медикаментозної коми. Про це розповів співрозмовник в ГУР МО.

"Живим назвати це важко, але формально не мертвий, введений у стан штучної коми", – розповів співрозмовник.

Мацегору розстріляли біля його будинку в Старому Осколі Бєлгородської області РФ. Його екстрено госпіталізували в Москву.

10 червня російські ЗМІ повідомили про смерть Мацегори після замаху. Пізніше виявилось, що цю інформацію оприлюднив фейковий акаунт.

Офіційно в ГУР не коментують, хто саме причетний до замаху на ексмера-колаборанта, але за даними джерел видання, це операція української розвідки.

Нагадаємо, міський голова Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, після повномасштабного вторгнення РФ сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.

Прокуратура області повідомила про підозру Мацегорі у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та у державній зраді.

Пізніше колаборант втік до Росії.