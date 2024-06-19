Мэр-коллаборант Купянска находится в состоянии искусственной комы – источник в ГУР

Экс-мэр города Купянск Геннадий Мацегора, который сотрудничал с российскими оккупантами, после покушения находится в состоянии медикаментозной комы. Об этом рассказал собеседник в ГУР МО.

"Живым назвать это трудно, но формально не мертв, введен в состояние искусственной комы" , – рассказал источник.

Мацегору расстреляли возле его дома в Старом Осколе Белгородской области РФ. Его экстренно госпитализировали в Москву.

10 июня российские СМИ сообщили о смерти Мацегоры после покушения. Позже оказалось, что эту информацию обнародовал фейковый аккаунт.

Официально в ГУР не комментируют, кто именно причастен к покушению на экс-мэра-коллаборанта, но по данным источников издания, это операция украинской разведки.

Напомним, мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, после полномасштабного вторжения РФ сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.

Прокуратура области сообщила о подозрении Мацегоре в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и в государственной измене.

Позже коллаборант сбежал в Россию.