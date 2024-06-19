На Київщині викрили два підпільні склади з запчастинами для ППО

Служба безпеки України та Нацполіція вилучили й передали ЗСУ понад 3,5 тисячі запчастин для ППО, що були вилучені з підпільних складів у Київській області. З посиланням на дані СБУ, повідомляє Новое время.

Як зазначили у спецслужбі, правоохоронці вилучили комплектуючі для зенітно-ракетних комплексів ППО, артилерійських систем, а також двигунів для бронемашин. Запчастини виявили у двох підпільних ангарах.

За даними слідства, нелегальні склади належали топменеджменту місцевої компанії, яка продавала спеціалізоване обладнання для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки.

У СБУ додають, що фігуранти справи хотіли продати ці запчастини як необліковану продукцію без внесення даних до звітної документації. Оборудку наразі заблокували.

У спецслужбі нагадали, що у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих самих фігурантів справи на спробі продати 80 танкових двигунів для ЗСУ за втричі вищою ціною.

Власникам підпільних складів загрожує до 12 років ув’язнення. Щодо них відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Також правоохоронці встановлюють всі обставини злочину.