На Киевщине разоблачили два подпольных склада с запчастями для ПВО

Служба безопасности Украины и Нацполиция изъяли и передали ВСУ более 3,5 тысячи запчастей для ПВО, которые были изъяты с подпольных складов в Киевской области. Со ссылкой на данные СБУ, сообщает Новое время.

Как отметили в спецслужбе, правоохранители изъяли комплектующие для зенитно-ракетных комплексов ПВО, артиллерийских систем, а также двигателей для бронемашин. Запчасти обнаружили в двух подпольных ангарах.

По данным следствия, нелегальные склады принадлежали топ-менеджменту местной компании, которая продавала специализированное оборудование для ракетно-артиллерийского вооружения и бронетехники.

В СБУ добавляют, что фигуранты дела хотели продать эти запчасти как неучтенную продукцию без внесения данных в отчетную документацию. Сделку пока заблокировали.

В спецслужбе напомнили, что в августе 2023 года правоохранители разоблачили этих же фигурантов дела на попытке продать 80 танковых двигателей для ВСУ по втрое более высокой цене.

Владельцам подпольных складов грозит до 12 лет заключения. В отношении их открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Также правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.