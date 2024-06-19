Філіппіни звинуватили берегову охорону Китая у піратстві

Китайська берегова охорона пограбувала та потопила човни Філіппін у Південно-Китайському морі цього тижня, розповіли представники військового керівництва Філіппін. З посиланням на Bloomberg, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За словами голови Західного командування збройних сил Філіппін Альфонсо Торреса-молодшого, співробітники берегової охорони Китаю висадилися на філіппінські гумові човни під час місії Маніли з постачання військового форпосту на Другій мілині Томаса у понеділок, 17 червня.

"Вогнепальна зброя (яка була на човнах - ред.) була захоплена" , - сказав Торрес.

Він уточнив, що китайська берегова охорона також "навмисно проколола" філіппінські гумові човни, використовуючи ножі та інші гострі предмети.

"Вони не мають права або законних повноважень втручатися в наші операції та знищувати філіппінські судна, які діють у нашій винятковій економічній зоні" , - заявив начальник штабу філіппінських збройних сил Ромео Браунер.

Нагадаємо, 18 червня Оперативна група Філіппін у Південно-Китайському морі розповіла, що Китай навмисне пошкодив човни країни, які знаходилися в Південно-Китайському морі.

У свою чергу Пекін заявив, що човни Філіппін нібито навмисно наближалися до китайського судна, внаслідок чого сталося зіткнення.