Филиппины обвинили береговую охрану Китая в пиратстве

Китайская береговая охрана разграбила и потопила лодки Филиппин в Южно-Китайском море на этой неделе, рассказали представители военного руководства Филиппин. Со ссылкой на Bloomberg, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По словам главы Западного командования вооруженных сил Филиппин Альфонсо Торреса-младшего, сотрудники береговой охраны Китая высадились на филиппинские резиновые лодки во время миссии Манилы по снабжению военного форпоста на Второй отмели Томаса в понедельник, 17 июня.

"Огнестрельное оружие (которое было на лодках - ред.) было захвачено" , - сказал Торрес.

Он уточнил, что китайская береговая охрана также "умышленно проколола" филиппинские резиновые лодки, используя ножи и другие острые предметы.

"Они не имеют права или законных полномочий вмешиваться в наши операции и уничтожать филиппинские суда, действующие в нашей исключительной экономической зоне" , - заявил начальник штаба филиппинских вооруженных сил Ромео Браунер.

Напомним, 18 июня Оперативная группа Филиппин в Южно-Китайском море рассказала, что Китай намеренно повредил лодки страны, которые находились в Южно-Китайском море.

В свою очередь Пекин заявил, что лодки Филиппин якобы намеренно приближались к китайскому судну, в результате чего произошло столкновение.