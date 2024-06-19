По всій Україні масштабна тривога через злет МіГ-31К (Оновлено)

В Україні в вдень середи, 19 червня, була оголошена масштабна повітряна тривога. Причина - зліт російського літака МіГ-31К.﻿ З посиланням на Повітряні сили, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, о 17:14. Згодом тривога поширилась на всі регіони.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка" , - написали Повітряні сили.

Зазначимо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Крім того, мешканців областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій і у разі загрози пройти в укриття.

Оновлено: О 17:50: почався відбій ракетної небезпеки по областях.