По всій Україні масштабна тривога через злет МіГ-31К (Оновлено)
В Україні в вдень середи, 19 червня, була оголошена масштабна повітряна тривога. Причина - зліт російського літака МіГ-31К. З посиланням на Повітряні сили, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, о 17:14. Згодом тривога поширилась на всі регіони.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - написали Повітряні сили.
Зазначимо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Крім того, мешканців областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій і у разі загрози пройти в укриття.
Оновлено: О 17:50: почався відбій ракетної небезпеки по областях.