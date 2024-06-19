По всей Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К (Обновлено)

В Украине днем среды, 19 июня, была объявлена масштабная воздушная тревога. Причина – взлет российского самолета МиГ-31К.﻿ Со ссылкой на Воздушные силы, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве в 17:14. Впоследствии тревога распространилась по всем регионам.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка" , – написали Воздушные силы.

Отметим, что в Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме того, жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Обновлено: В 17.50 начался отбой ракетной опасности по областям.