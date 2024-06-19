Держенергонагляд прогнозує покращення ситуації з електропостачанням у серпні

Ситуація з електропостачанням споживачів покращиться в серпні 2024 року, що пов'язано насамперед із завершенням планово-запобіжних ремонтів (ПЗР) на низці енергоблоків АЕС.﻿ Про це заявила Державна інспекція з енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) з посиланням на її голову Руслана Слободяна, повідомляє Економічна правда.

"Полегшення очікуємо у серпні, враховуючи завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням" , - сказав він в ефірі "Суспільного".

За словами Слободяна, атомна генерація є базисом, що забезпечує понад 50% потреб споживачів навіть після окупації Запорізької АЕС. Наразі тривають ремонтні роботи та розвиток децентралізованої генерації, щоб додати потужності в енергосистему та покрити дефіцит.