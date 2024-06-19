Госэнергонадзор прогнозирует улучшение ситуации с электроснабжением в августе

Ситуация с электроснабжением потребителей улучшится в августе 2024 года, что связано прежде всего с завершением планово-предупредительных ремонтов (ПЗР) на ряде энергоблоков АЭС.﻿ Об этом заявила Государственная инспекция по энергетическому надзору Украины (Госэнергонадзор) со ссылкой на ее председателя Руслана Слободяна, сообщает Экономическая правда.

"Облегчение ожидаем в августе, учитывая завершение ремонтных работ на некоторых атомных энергоблоках и уменьшение количества объектов с гарантированным электроснабжением" , — сказал он в эфире "Суспільного".

По словам Слободяна, атомная генерация является базисом, обеспечивающим более 50% потребностей потребителей даже после оккупации Запорожской АЭС. Сейчас продолжаются ремонтные работы и развитие децентрализованной генерации, чтобы добавить мощности в энергосистему и покрыть дефицит.