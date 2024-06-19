В ОП заявили, що на другому Саміті миру розглядатимуться всі пункти української формули
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що на другому Глобальному саміті миру розглядатимуть усі пункти формули миру, які перед тим обговорять країни на рівні експертів, міністрів, а також радників із нацбезпеки. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ділова столиця.
За словами Жовкви, на наступному саміті обговорюватимуть усі пункти формули миру, включно з 10-м, який передбачає закріплення закінчення війни.
"Країни вже давно поділилися на групи відповідно до своїх інтересів. Більше того, ми вже співпрацюємо з низкою держав. […] Протягом місяців країни в цих групах проводитимуть засідання у своїх столицях та розроблятимуть конкретні плани дій. Потім ці плани будуть об'єднані в загальний план дій для реалізації формули та досягнення миру в Україні", – сказав він.
Заступник керівника ОП зазначив, що сформований план передадуть Росії, якщо країна-агресор буде готова на нього відреагувати.