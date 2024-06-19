В ОП заявили, что на втором Саммите мира будут рассматриваться все пункты украинской формулы

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что на втором Глобальном саммите мира будут рассматриваться все пункты формулы мира, которые обсудят страны на уровне экспертов, министров, а также советников по нацбезопасности.﻿ Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Деловая столица.

По словам Жовквы, на следующем саммите будут обсуждаться все пункты формулы мира, включая 10-й, предусматривающий закрепление окончания войны.

"Страны уже давно поделились на группы в соответствии со своими интересами. Более того, мы уже сотрудничаем с рядом государств. […] В течение месяцев страны в этих группах будут проводить заседания в своих столицах и разрабатывать конкретные планы действий. Затем эти планы будут объединены в общий план действий по реализации формулы и достижению мира в Украине" , – сказал он.

Замруководителя ОП отметил, что сложившийся план передадут России, если страна-агрессор будет готова на него отреагировать.