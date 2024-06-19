У Байдена відповіли, чи дотримуватиметься Трамп угоди з безпеки з Україною

Немає абсолютних гарантій, що якщо Дональд Трамп переобирається на пост президента, то поважатиме безпекову угоду між Україною та США. Проте нинішній президент США Джо Байден продовжуватиме дотримуватися чинного підходу. Про це заявив в інтерв'ю PBS радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Ліга.net.

Журналіст запитав: чи правда немає гарантій, що Трамп поважатиме двосторонній безпековий договір між Україною та США, якщо стане президентом знову.

Він відповів, що "у житті загалом і в демократії зокрема" ніколи не буває абсолютних гарантій:

"Все може змінитися, лідери можуть змінитися, ситуації можуть змінитися".

За його словами, все, що Байден може зробити, так це визначити курс і бачення того, що в інтересах національної безпеки США, НАТО та партнерства між Сполученими Штатами та Україною

Салліван зазначив, що такий підхід "історично служив Америці добре".

Радник додав: Байден збирається дотримуватися цього підходу, допоки він буде президентом, і розраховує обіймати цю посаду ще чотири роки.